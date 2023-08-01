Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo menyerahkan SK Kartini Perindo kepada Venna Melinda dan Tjio Nofia Handayani S alias Ci Mehong. Penyerahan SK dilakukan secara simbolis di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).

Venna Melinda diangkat sebagai Ketua Bidang Pembinaan dan Pelatihan Vokasional Perempuan dan Anak. Sementara Ci Mehong, diangkat sebagai Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Liliana mengatakan, kedua Kartini tersebut membidangi sesuai dengan kemampuan yang dikuasainya.

