...

Ketua Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo Serahkan SK Pengangkatan kepada Venna Melinda dan Ci Mehong

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 21:55 WIB
Liliana Tanoesoedibjo menyerahkan SK Kartini Perindo kepada Venna Melinda dan Ci Mehong.
Liliana Tanoesoedibjo menyerahkan SK Kartini Perindo kepada Venna Melinda dan Ci Mehong.
Liliana Tanoesoedibjo menyerahkan SK Kartini Perindo kepada Venna Melinda dan Ci Mehong.
A A A

Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo menyerahkan SK Kartini Perindo kepada Venna Melinda dan Tjio Nofia Handayani S alias Ci Mehong. Penyerahan SK dilakukan secara simbolis di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023). 

 

Venna Melinda diangkat sebagai Ketua Bidang Pembinaan dan Pelatihan Vokasional Perempuan dan Anak. Sementara Ci Mehong, diangkat sebagai Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Liliana mengatakan, kedua Kartini tersebut membidangi  sesuai dengan kemampuan yang dikuasainya. 

 

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Pohon Tumbang Timpa Taksi di Jalan Wahidin Raya, Tidak Ada Korban Jiwa

Pohon Tumbang Timpa Taksi di Jalan Wahidin Raya, Tidak Ada Korban Jiwa

Inovasi Teknologi, Hackathon 2025 Apresiasi Kreativitas dan Talenta Digital Generasi Muda

Inovasi Teknologi, Hackathon 2025 Apresiasi Kreativitas dan Talenta Digital Generasi Muda

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

Cari Berita Lain Di Sini