Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto makan siang di Mie Gacoan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2023).

Prabowo datang sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung disambut oleh owner atau pemilik Mie Gacoan, yaitu Harris Kristanto dan juga Bayu Skak, seorang YouTuber dan komedian.

Para pengunjung Mie Gacoan pun tampak antusias menyambut kedatangan Prabowo. Mereka tak menyangka bakal bertemu Prabowo saat makan siang di Mie Gacoan Tebet. Para pengunjung itu mulai dari remaja perempuan, laki-laki, ibu-ibu, hingga bapak-bapak.

"Pak Prabowo! Pak Prabowo! Selfie Pak!" sahut salah seorang pengunjung.

Tak hanya itu saja, para pekerja dan pelayan Mie Gacoan pun tak kalah ketinggalan turut antusias menyambut kedatangan Prabowo dan berebut untuk selfie dan meminta tanda tangan. Adapun, para ojol yang sedang menanti orderan di restoran itu sempat berinteraksi dengan Prabowo.

Prabowo pun sempat menengok ke salah seorang pengunjung ibu-ibu yang membawa balita dan menggendong balita tersebut.

Prabowo menyantap mie khas Gacoan, lumpia udang, udang keju dan beberapa makan lainnya.

Harris Kristanto selaku owner Mie Gacoan mengatakan ini adalah kali pertama seorang pejabat negara makan di kedai mie miliknya.

"Baru pertama kali dan Saya sangat senang Pak Prabowo mau makan di Mie Gacoan. Karena senangnya, Saya jauh-jauh dari Malang hari ini untuk ketemu Pak Prabowo," tutur Harris.

(Dokumentasi Prabowo Subianto)