Black Steel FC Papua menang telak atas Radit FC Pontianak dengan 10-2 di pekan terakhir Liga Futsal Profesional 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (5/8/2023) siang WIB.

Black Steel langsung tancap gas sejak dimulainya pertandingan. Evan Soumilena berhasil membuka keunggulan timnya 1-0 atas Radit FC lewat tendangan kerasnya. Tim polesan Rakhpol Sainetngam itu benar-benar mendominasi jalannya pertandingan.

Black Steel pun sukses menggandakan keunggulannya lewat gol Ardiansyah Nur. Dominasi tim asal Papua ini tidak sampai disitu. Sebab, mereka kembali menambah pundi-pundi golnya lewat gol yang Diego Rodrigo sehingga membuat timnya unggul 3-0 atas Radit FC.

Memasuki 10 menit akhir, Black Steel masih terus tampil dominan. Evan Soumilena lagi-lagi berhasil menjebol gawang Radit FC. Tak lama berselang, mereka kembali menambah pundi-pundi golnya menjadi unggul 5-0 lewat gol Ronald Drion.

Radit FC benar-benar dibuat kerepotan untuk menahan gempuran dari Black Steel. Evam Soumilena kembali mencatatkan namanya di papan skor saat pertandingan memasuki lima menit akhir. Pada akhirnya, Black Steel unggul sementara di babak pertama dengan skor 6-0.

Di babak kedua, Black Steel sama sekali tidak menurunkan tempo permainannya. Meski sudah unggul telak, mereka tampak masih belum puas dan ingin terus menambah pundi-pundi golnya. Benar saja, Evan Soumilena sukses menjebol gawang Radit FC lewat titik putih.

Lagi-lagi Evan Soumilena menjadi momok mengerikan untuk Radit FC. Pasalnya, dia kembali mencetak gol sekaligus membuat Black Steel unggul 8-0. Gol tersebut menjadi gol kelimanya di laga kali ini. Keganasan Black Steel tidak sampai disitu.

Kali ini giliran Diego Rodrigo yang mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membuat skor berubah menjadi unggul 9-0. Namun, Radit FC akhirnya bisa membuka keran golnya lewat Anton. Lalu tak lama berselang mereka kembali berhasil menjebol gawang Muhammad Albagir sehingga mengubah kedudukan menjadi 2-9.

Memasuki lima menit akhir waktu normal, Black Steel lagi-lagi sukses menambah keunggulan menjadi 10-2 lewat gol Ardiansyah Nur. Pada akhirnya, Black Steel berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan telak 10-2 atas Radit FC. Di laga kali ini, Evan Soumilena tampil ganas dengan mencetak lima gol sekaligus memperkuat posisinya di puncak klasemen pencetak gol terbanyak pada Liga Futsal Profesional 2023.

