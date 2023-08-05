...

Fokus Pengembangan Potensi Wisata di Jabar Selatan

Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 05 Agustus 2023 21:37 WIB
Foto udara wisatawan menggelar tenda di Kawasan Wisata Puncak Guha, Kabupaten Garut.
Foto udara wisatawan menggelar tenda di Kawasan Wisata Puncak Guha, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (5/8/2023). Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat mengatakan, pengembangan potensi pariwisata Ciayumajakuning dan Jabar Selatan menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2023, guna menggenjot perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata terutama di sepanjang jalur pantai Jabar Selatan.

 

