Foto udara wisatawan menggelar tenda di Kawasan Wisata Puncak Guha, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (5/8/2023). Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat mengatakan, pengembangan potensi pariwisata Ciayumajakuning dan Jabar Selatan menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2023, guna menggenjot perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata terutama di sepanjang jalur pantai Jabar Selatan.

(ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww) (hru)

(Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO)