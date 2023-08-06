Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna mengecek kesiapan setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan, konsolidasi dilakukan ke setiap daerah salah satunya provinsi Lampung, dengan bertemu pengurus DPW Perindo Lampung dan DPD Perindo 15 Kabupaten/Kota.

"Kalau kesiapan itu relatif, siap sih siap cuma kami membuatnya jauh lebih siap, makanya saya konsolidasi kunjungan ke setiap daerah, kunjungan saat ini saya langsung ke empat provinsi yakni Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Pulau Jawa tinggal satu, Selasa ini saya selesaikan di Jawa Tengah," ujar Harry Tanoe usai rapat koordinasi (Rakor) dan konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg se Provinsi Lampung, di Hotel Sheraton, Minggu (6/8/2023).

Hary Tanoe menuturkan, pada agenda rakor kali ini, yang menjadi titik utama untuk pengurus DPW, DPD dan para bacaleg yakni penguatan tim di Partai Perindo, baik di pusat maupun di daerah, serta pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal.

"Makanya saya berkunjung ke tiap daerah," ucapnya.

Selain itu, Hary Tanoe juga menegaskan Ganjar Pranowo harus menang di Lampung. Hal tersebut merupakan tugas Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Dalam mengusung Ganjar Pranowo, ia meminta DPW Perindo Lampung dan DPD 15 Kabupaten/kota bekerjasama dengan partai pendukung lainnya.

"Saling melengkapi masing-masing kekurangan, untuk memuluskan Ganjar Menang di Lampung," pungkasnya.

(Aziz Indra)