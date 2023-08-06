...

Konsolidasi DPW, DPD, Partai Perindo Se Provinsi Sumatera Selatan untuk Raih Suara Maksimal

Aziz Indra, Jurnalis · Minggu 06 Agustus 2023 21:53 WIB
Hary Tanoesoedibjo hadir dalam konsolidasi DPW, DPD, Anggota DPRD dan Bacaleg Partai Perindo Se Provinsi Sumatera Selatan.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan sambutan dan arahan dalam acara konsolidasi DPW, DPD, Anggota DPRD dan Bacaleg Partai Perindo Se Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang Minggu (6/8/2023).

 

Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna mengecek kesiapan setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Hary Tanoe menuturkan, pada agenda rakor kali ini, yang menjadi titik utama untuk pengurus DPW, DPD dan para bacaleg yakni penguatan tim di Partai Perindo, baik di pusat maupun di daerah, serta pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal.

(Aziz Indra)

