Pemusnahan Senjata Organik Peninggalan Perang Dunia Kedua di Morotai

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 07 Agustus 2023 15:06 WIB
Prajurit TNI AD memotong senjata laras panjang hasil temuan masyarakat.
Prajurit TNI AD memeriksa senjata hasil temuan dari masyarakat.
Prajurit TNI AD memeriksa senjata hasil temuan dari masyarakat saat pemusnahan senjata api rakitan di Denpal XVI-1 Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, Senin (7/8/2023). Jajaran Korem 152/Babullah memusnahkan sebanyak 700 pucuk senjata api organik dan rakitan yang merupakan hasil penggagalan di Wilayah Maluku Utara sejak tahun 2019, senjata yang disita tersebut adalah sisa-sisa konflik pada tahun 1999, maupun peninggalan Perang Dunia ke-2 di Morotai. 

 

(ANTARA FOTO/Andri Saputra/Spt) (hru)

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

