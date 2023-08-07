Prajurit TNI AD memeriksa senjata hasil temuan dari masyarakat saat pemusnahan senjata api rakitan di Denpal XVI-1 Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, Senin (7/8/2023). Jajaran Korem 152/Babullah memusnahkan sebanyak 700 pucuk senjata api organik dan rakitan yang merupakan hasil penggagalan di Wilayah Maluku Utara sejak tahun 2019, senjata yang disita tersebut adalah sisa-sisa konflik pada tahun 1999, maupun peninggalan Perang Dunia ke-2 di Morotai.

(ANTARA FOTO/Andri Saputra/Spt) (hru)

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)