Partai Perindo menggelar rapat koordinasi antara DPP Partai dengan pengurus, anggota DPRD dan Bacaleg Perindo se-Sumatera Utara. Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo hadir di Santika Dyandra Convention Center (SDCC) Medan.

Ketua DPW Perindo Sumatera Utara Rudi Zulham Hasibuan, mengatakan gelaran rapat koordinasi ini menjadi penyemangat bagi mereka untuk mengarungi pertarungan di pemilihan umum legislatif (pileg) 2024 mendatang.

”Rapat koordinasi ini tentunya akan memotivasi kami, mendengar arahan, strategi yang disampaikan Ketua Umum kita bapak Hary Tanoesodibjo,” kata Rudi didampingi jajaran pengurus DPW Perindo Sumut, Minggu (6/8/2023).

Rudi menyebut sejauh ini persiapan Partai Perindo di Sumatera Utara sudah sangat baik. Mereka pun begitu optimis dan berkeyakinan jika Partai Perindo Sumut mampu mencapai target yang dibuat di Pileg 2024.

”Kami yakin mampu mencapai target 1 fraksi di Provinsi dan 1 fraksi di setiap kabupaten/kota. Karena memang tujuan kami bagaimana memenangkan Partai Perindo di 2024,” tegasnya.

Pihaknya lewat rapat koordinasi itu menekankan agar setiap bakal calon anggota legislatif berkenalan dan membangun silaturahmi antara sesama bacaleg. Sehingga ke depannya kerja sama antara para bacaleg dapat lebi mudah dilakukan,.

“Mereka bisa saling bekerja sama dan memang target kita supaya sinergi tandem antara tingkat II tingkat I dan DPR RI ini bisa lebih solid. Bekerja sama karena target bukan hanya perorangnya, tapi memenangkan Partai Perindo di setiap tingkatan,” ungkapnya.

Rudi menegaskan, Partai Perindo sudah memiliki pengalaman di Pileg 2019 lalu. Di mana Provinsi Sumatera Utara menyumbang 2 kursi ke DPR RI. Namun kursi itu dibatalkan karena Perindo gagal memenuhi ambang batas parlemen.

”Kita yakin dengan bacaleg yang mumpuni hari ini, ada tokoh-tokoh yang luar biasa bergabung, lebih kuat lagi kita. Kami yakin di setiap Dapil akan menyumbang suara ke DPR RI,” tandasnya

(Aziz Indra)