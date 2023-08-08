...

Hary Tanoesoedibjo Kunjungi Sumbar Berkonsolidasi dengan Bacaleg Perindo

Aziz Indra, Jurnalis · Selasa 08 Agustus 2023 06:11 WIB
Hary Tanoesoedibjo saat memberikan arahan kepada para kader Perindo.
Hary Tanoesoedibjo berfoto bersama dengan para kader Perindo.
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo kunjungi Sumbar.
Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mengunjungi Sumatera Barat untuk melakukan konsolidasi dengan bacaleg Perindo baik DPR RI, Provinsi dan Kabupaten.

 

“Kita datang dalam rangka konsolidasi partai Perindo khususnya para pengurus DPW Provinsi Sumatra Barat dan kabupaten kota termasuk bacaleg DPR RI, Provinsi, Kabupaten dan Kota,” katanya.

 

Kata Ketum Partai Perindo-yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, ini penting sekali dalam melakukan konsolidasi mulai di Lampung, Palembang, Medan ke Padang “Konsolidasi penting untuk memberikan pemahaman yang jelas, strategi mendapat dua digit di Sumbar bagaimana saya jabarkan secara gamblang, bagaimana caranya memperoleh dua digit mudahan-mudahan partai Perindo makin besar di Sumatera Barat,” ujarnya.

 

Menurut Hary Tanoesoedibjo, target untuk Sumbar sendiri ada dua Dapil DPR RI, dapil 1 satu kursi dan dapil 2 satu kursi. Sedangkan untuk DPRD Provinsi Perindo menargetkan 7 kursi paling minimal sedangkan untuk kabupaten dan kota ada 590 kursi, target partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu 59 kursi untuk DPRD kabupaten dan kota.

