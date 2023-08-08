Presiden Joko Widodo (keempat kiri) didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (ketiga kanan) bersama Duta Besar Negara ASEAN dan Mitra ASEAN berbincang dalam perjalanan menggunakan MRT Jakarta dari Stasiun Bundaran HI menuju Stasiun ASEAN untuk menghadiri peringatan HUT ke-56 ASEAN yang diselenggarakan di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Peringatan ke-56 tahun Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) itu mengusung tema Epicentrum of Growth. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pool/tom.

(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)