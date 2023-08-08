Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan sambutan dan arahan dalam acara konsolidasi DPW, DPD, Anggota DPRD dan Bacaleg Partai Perindo Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta di Kota Semarang Selasa (8/8/2023).

Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dilakukan guna mengecek kesiapan setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

Agenda rakor kali ini yang menjadi titik utama untuk pengurus DPW, DPD dan para bacaleg yakni penguatan tim di Partai Perindo, baik di pusat maupun di daerah, serta pemahaman bagaimana caranya meraih hasil suara maksimal.

(Aziz Indra)