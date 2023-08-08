...

Partai Perindo dan Relawan Jokowi Kolaborasi Menangkan Ganjar

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 08 Agustus 2023 20:17 WIB
Pertemuan itu untuk membahas dukungan terhadap Bacapres Ganjar Pranowo.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq (kanan) menerima jaket Bejo dari Sekretaris Jenderal Relawan Benteng Jokowi (Bejo), Zainal Aziz (tengah) usai audiensi DPP Partai Perindo dengan Relawan Benteng Jokowi (Bejo) di Kantor DPP Partai Perindo , Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).Pertemuan itu untuk membahas dukungan terhadap Bacapres Ganjar Pranowo.

 

"Acara hari ini DPP mendapatkan kunjungan dari relawan Bejo yang mereka telah mendukung pak Ganjar untuk maju jadi calon presiden sekaligus mengawal sampai terpilih menjadi presiden,"Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq.

 

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan pihaknya juga bersepakat untuk berkolaborasi dengan Relawan Bejo guna memaksimalkan suara Ganjar Pranowo di pilpres 2024 mendatang.

