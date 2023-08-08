Potret megahnya Indonesia Arena di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (7/8/2023). Indonesia Arena merupakan stadion indoor berkelas dunia terbaru di Indonesia yang memiliki kapasitas penonton 16 ribu orang. Menariknya, stadion ini memiliki area khusus untuk penonton difabel.

Pembangunan stadion ini rampung pada Juni 2023 lalu dengan biaya sebesar Rp640 miliar dan baru diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini.

Diketahui, Piala Dunia Bola Basket atau FIBA Basketball World Cup 2023 akan menjadi ajang bergengsi pertama bagi stadion itu.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)