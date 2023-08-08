...

Penerbangan Langsung Jakarta-Mumbai Tingkatkan Pariwisata Indonesia dengan India

Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 08 Agustus 2023 06:43 WIB
Penerbangan langsung maskapai IndiGo Jakarta-Mumbai diharapkan pertumbuhan pariwisata kedua negara.
Penerbangan langsung maskapai IndiGo Jakarta-Mumbai diharapkan pertumbuhan pariwisata kedua negara.
A A A

Deputi Bidang Strategi Kebijakan Kemenparekraf Nia Niscaya (tengah) berbincang bersama Head Of Global Sales maskapai InterGlobe Aviation Limited (IndiGo) Vinay Malhotra (kanan) dan VP Corporate Communication Chhavi Leekha (kiri) usai memberikan keterangan pers terkait dibukanya penerbangan perdana IndiGo Jakarta-Mumbai di Terminal 2, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (7/8/2023). 

 

Penerbangan langsung maskapai IndiGo Jakarta - Mumbai, India dan sebaliknya diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pariwisata kedua negara dengan mengedepankan harga tiket yang terjangkau. 

 

(ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc) (hru)

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Cari Berita Lain Di Sini