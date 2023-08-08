Deputi Bidang Strategi Kebijakan Kemenparekraf Nia Niscaya (tengah) berbincang bersama Head Of Global Sales maskapai InterGlobe Aviation Limited (IndiGo) Vinay Malhotra (kanan) dan VP Corporate Communication Chhavi Leekha (kiri) usai memberikan keterangan pers terkait dibukanya penerbangan perdana IndiGo Jakarta-Mumbai di Terminal 2, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (7/8/2023).

Penerbangan langsung maskapai IndiGo Jakarta - Mumbai, India dan sebaliknya diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pariwisata kedua negara dengan mengedepankan harga tiket yang terjangkau.

(ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc) (hru)

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)