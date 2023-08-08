...

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lebih Baik Dibandingkan Singapura dan Amerika Serikat

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 08 Agustus 2023 11:00 WIB
Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 yang mencapai 5,17 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan di gedung Kementrian Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (7/8/2023). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 yang mencapai 5,17 persen lebih baik dibandingkan beberapa negara maju, seperti Singapura, Jerman, Korea Selatan hingga Amerika Serikat.

 

Airlangga menilai, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% pada kuartal II-2023 menjadi pencapaian positif bagi perekonomian domestik. Angka ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi domestik sudah berada di atas 5% dalam 7 kuartal berturut-turut. 

