Pertanian Modern Hidroponik dalam Ruangan Memakai Lampu LED

Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 10 Agustus 2023 15:17 WIB
Pekerja merawat tanaman selada di kebun pertanian hidroponik dalam ruangan (indoor) di Tunas Farm, Malang, Jawa Timur, Kamis (10/8/2023).

 

Pertanian modern dalam ruangan seluas 100 meter persegi tersebut memanfaatkan lampu Light Emitting Diode (LED) sebagai pengganti sinar matahari yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya sehingga selain mampu dipanen sepanjang waktu dan tidak terpengaruh fenomena Elnino, kualitas sayuran yang dihasilkan juga lebih baik karena bebas hama dengan hasil panen sebanyak 800 kilogram hingga 1 ton per bulan. 

 

