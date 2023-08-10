Pekerja merawat tanaman selada di kebun pertanian hidroponik dalam ruangan (indoor) di Tunas Farm, Malang, Jawa Timur, Kamis (10/8/2023).

Pertanian modern dalam ruangan seluas 100 meter persegi tersebut memanfaatkan lampu Light Emitting Diode (LED) sebagai pengganti sinar matahari yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya sehingga selain mampu dipanen sepanjang waktu dan tidak terpengaruh fenomena Elnino, kualitas sayuran yang dihasilkan juga lebih baik karena bebas hama dengan hasil panen sebanyak 800 kilogram hingga 1 ton per bulan.

(ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/aww) (hru)

(Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO)