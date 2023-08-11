Eks Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (BP KPBPB) wilayah Tanjungpinang Den Yealta (kanan) dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Tersangka ditahan atas kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Tanjungpinang Tahun 2016 sampai 2019.

(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa) (hru)

(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)