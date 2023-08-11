...

KPK Tahan Eks Kepala BP KPBPB Tanjung Pinang Den Yealta

Asprilla Dwi Adha/Antara Foto, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2023 21:30 WIB
KPK menahan Eks BP KPBPB Den Yealta.
KPK menahan Eks BP KPBPB Den Yealta.
A A A

Eks Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (BP KPBPB) wilayah Tanjungpinang Den Yealta (kanan) dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/8/2023). 

 

Tersangka ditahan atas kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Tanjungpinang Tahun 2016 sampai 2019. 

 

(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa) (hru)

 

(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Penggerebekan Besar di Jakarta: 23 Tersangka dan Sabu Diamankan Aparat

Penggerebekan Besar di Jakarta: 23 Tersangka dan Sabu Diamankan Aparat

Orang Tua Murid Jadi Petugas Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2025

Orang Tua Murid Jadi Petugas Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2025

DPR Setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara Menjadi Undang-Undang

DPR Setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara Menjadi Undang-Undang

Akses Jalan Ditutup, Warga RW 013 Desak CMNP Cari Solusi atau Hadapi Demonstrasi

Akses Jalan Ditutup, Warga RW 013 Desak CMNP Cari Solusi atau Hadapi Demonstrasi

Turnamen Billiard MNC Sports Competition 2025 Resmi Bergulir

Turnamen Billiard MNC Sports Competition 2025 Resmi Bergulir

Hary Tanoesoedibjo Resmi Membuka Kejurnas POBSI 2025

Hary Tanoesoedibjo Resmi Membuka Kejurnas POBSI 2025

Pembunuhan Alvaro Didorong Rasa Cemburu Ayah Tiri

Pembunuhan Alvaro Didorong Rasa Cemburu Ayah Tiri

Kemenpora dan Kejagung Bangun Sinergi untuk Perkuat Tata Kelola Olahraga

Kemenpora dan Kejagung Bangun Sinergi untuk Perkuat Tata Kelola Olahraga

Cari Berita Lain Di Sini