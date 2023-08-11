Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo dan Chief Executive Officer Mirada José-Luis Vázquez berfoto usai penandatangan kerja sama di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Vision+ menggandeng Mirada untuk mengembangkan platform hiburan streaming digital. Mirada sendiri merupakan penyedia teknologi TV digital yang sudah diakui secara internasional, dan banyak mengembangkan platform operator dan penyiar di seluruh dunia.

Vision+ dan Mirada pun melakukan penandatanganan atau signing ceremony di iNews Tower, Jakarta Pusat, dalam rangka mengumumkan kerja sama strategis mereka.

Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan Mirada memiliki platform yang terpercaya dan fleksibel dan dipercaya bisa mengembangkan kualitas platform streaming digital Vision+ ini.

