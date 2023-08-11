...

Kolaborasi Vison+ dan Mirada Kembangkan Platform Hiburan Digital

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 11 Agustus 2023 16:48 WIB
Vision+ menggandeng Mirada untuk mengembangkan platform hiburan streaming digital.
Vision+ menggandeng Mirada untuk mengembangkan platform hiburan streaming digital.
Vision+ menggandeng Mirada untuk mengembangkan platform hiburan streaming digital.
Vision+ menggandeng Mirada untuk mengembangkan platform hiburan streaming digital.
Vision+ menggandeng Mirada untuk mengembangkan platform hiburan streaming digital.
A A A

Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo dan Chief Executive Officer Mirada José-Luis Vázquez berfoto usai penandatangan kerja sama di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

 

Vision+ menggandeng Mirada untuk mengembangkan platform hiburan streaming digital. Mirada sendiri merupakan penyedia teknologi TV digital yang sudah diakui secara internasional, dan banyak mengembangkan platform operator dan penyiar di seluruh dunia.

 

Vision+ dan Mirada pun melakukan penandatanganan atau signing ceremony di iNews Tower, Jakarta Pusat, dalam rangka mengumumkan kerja sama strategis mereka.

 

Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan Mirada memiliki platform yang terpercaya dan fleksibel dan dipercaya bisa mengembangkan kualitas platform streaming digital Vision+ ini.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

 

 

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Penggerebekan Besar di Jakarta: 23 Tersangka dan Sabu Diamankan Aparat

Penggerebekan Besar di Jakarta: 23 Tersangka dan Sabu Diamankan Aparat

Orang Tua Murid Jadi Petugas Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2025

Orang Tua Murid Jadi Petugas Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2025

DPR Setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara Menjadi Undang-Undang

DPR Setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara Menjadi Undang-Undang

Akses Jalan Ditutup, Warga RW 013 Desak CMNP Cari Solusi atau Hadapi Demonstrasi

Akses Jalan Ditutup, Warga RW 013 Desak CMNP Cari Solusi atau Hadapi Demonstrasi

Turnamen Billiard MNC Sports Competition 2025 Resmi Bergulir

Turnamen Billiard MNC Sports Competition 2025 Resmi Bergulir

Hary Tanoesoedibjo Resmi Membuka Kejurnas POBSI 2025

Hary Tanoesoedibjo Resmi Membuka Kejurnas POBSI 2025

Pembunuhan Alvaro Didorong Rasa Cemburu Ayah Tiri

Pembunuhan Alvaro Didorong Rasa Cemburu Ayah Tiri

Kemenpora dan Kejagung Bangun Sinergi untuk Perkuat Tata Kelola Olahraga

Kemenpora dan Kejagung Bangun Sinergi untuk Perkuat Tata Kelola Olahraga

Cari Berita Lain Di Sini