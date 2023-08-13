Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyerukan kepada seluruh bakal calon anggota legislatif, kader serta pengurus untuk tidak gentar dan optimistis dalam meraih target suara dua digit (double digit) pada Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Hary Tanoesoedibjo seusai memimpin Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Bacaleg DPRD Provinsi dan Bacaleg DPRD Kabupaten/Kota Partai Perindo Se-DKI Jakarta dan Banten di MNC Conference Hall, Jakarta, Sabtu (12/8/2023).

Hadir pula dalam Rapat Konsolidasi tersebut, Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo dan Bendahara Umum DPP Partai Perindo Henry Suparman.

"Pesan untuk caleg, jangan pernah gentar, meski kita secara usia lebih muda dari (partai politik) yang lain," kata Hary.

Pasalnya, Hary menjelaskan keberhasilan tidak ditentukan dari berapa lama bekerja, keberhasilan sangat ditentukan dari ketepatan, kecepatan dan kerja keras.

"Kalau kerja kerasnya nggak tepat malah nyasar nanti. Jadi tepat dulu, cepat, dan kerja keras," ujar Hary.

Karena itu, Hary mengajak seluruh pengurus, kader dan bacaleg Partai

Perindo --partai yanh berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- untuk memiliki jiwa optimistis dalam meraih target double digit pada Pemilu 2024.

"Saya imbau kepada semua caleg di setiap tingkatan DPR RI, Provinsi, Kabupaten/Kota dan semua pengurus optimistis bahwa kita dapat meraih dua digit," ungkap Hary.

Hary menegaskan tujuan utama hadirnya Partai Perindo adalah menjadi partai yang besar untuk Indonesia sejahtera, tentunya dengan menempatkan banyak anggota legislatif baik di DPR RI, DPRD tingkat I dan II.

"Kalau kita menjadi partai besar, punya banyak legislator dan eksekutif, kita mampu membawa satu warna untuk membangun Indonesia lebih bagus lagi ke depan," ungkap Hary.

Alasannya, Hary menjelaskan, karena ancaman yang dihadapi Indonesia ke depan adalah bonus demografi, sehingga terjadi penambahan jumlah penduduk. Untuk itu, penciptaan lapangan kerja diperlukan guna menghadapi ancaman tersebut.

"Itulah kenapa, mengapa kita membuat program gerobak Perindo. Itu supaya masyarakat paham, kita akan bangun masyarakat menjadi produktif, sehingga mesin ekonomi bisa menjadi jauh lebih besar," ungkap Hary.

Selain itu, Hary menuturkan terdapat sejumlah daerah yang memiliki suara 'gemuk' pada Pemilu 2024 dan harus menjadi fokus utama Partai Perindo, a.l. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Banten, DKI Jakarta, Lampung dan Sulawesi Selatan.

"Jadi semua kursi yang besar-besar itu, yang banyak-banyak jumlahnya. Kita harus butuh fokus dan kita cukup dominan di situ," tegas HT.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra menjelaskan dalam setiap diskusi Hary Tanoesoedibjo selalu menekankan semua caleg harus turun bertemu masyarakat memperkenalkan program-program yang digulirkan Partai Perindo.

Tujuannya, tidak lain agar memudahkan para caleg untuk mengetahui sejauh mana penetrasi mereka dengan pemilihnya.

"Beliau (Hary) berpesan ke saya, siapa yang serius pasti jadi (anggota legislatif). Jadi hari ini, beliau turun mengingatkan dan tidak pernah bosan-bosannya. Beliau tekankan lagi, jangan malas, turun terus (raih) target besar kita," ujar Effendi.

Adapun, Ketua DPW Partai Perindo Banten Mayjen (Purn) Joko Warsito sangat yakin Partai Perindo mampu meraih dua digit di semua tingkatan parlemen pada Pemilu 2024.

"Kita yakin dua digit, insya Allah," kata Joko.

Joko menjelaskan keyakinannya itu lantaran program Partai Perindo -'yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu-- sangat pro-rakyat.

"Program-program Partai Perindo kita fokuskan untuk menyentuh masyarakat kelas bawah, masyarakat kecil. Itu yang fokus kita tingkatkan, kesejahteraannya," ujar Joko.

(Aziz Indra)