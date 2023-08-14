...

Ganjar Pranowo Sambangi Kediaman Sinta Nuriyah Wahid

MPI, Jurnalis · Senin 14 Agustus 2023 15:22 WIB
Ganjar Pranowo saat bersilaturahmi ke kediaman Sinta Nuriyah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang Juga Bakal Calon Presiden dari Partai Perindo bersilaturahmi ke Ibu Sinta Nuriyah Wahid di Kediaman di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2023) malam.

 

Ganjar tiba di Ciganjur sekitar pukul 19.45 WIB.Tampak putri Gus Dur, Yenny Wahid ikut mendampingi Ibu Sinta Nuriyah saat menyambut Ganjar Pranowo.

 

Mereka juga sempat menikmati hidangan makan malam bersama sambil berbincang akrab di ruang tamu kediaman Ibu Sinta Nuriyah.

 

Ganjar yang mengenakan kemeja batik cokelat dan berpeci hitam tampak sangat menikmati sajian menu ditemani Yenny Wahid yang tampil kasual dengan jaket putih serta busana pink.

 

Sementara itu, Ibu Sinta yang berbusana serba kuning duduk di depan mereka sambil sesekali tersenyum dan tertawa di sela perbincangan.

