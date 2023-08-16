...

Razia Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo

Adiwinata Solihin/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 16 Agustus 2023 09:30 WIB
Sejumlah petugas menggeledah blok hunian warga binaan pemasyarakatan WBP .
Petugas menggeledah warga binaan pemasyarakatan WBP saat razia.
Petugas menggeledah warga binaan pemasyarakatan (WBP) saat razia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III UPT Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Selasa (15/8/2023). 

Petugas gabungan dari Lapas, Divisi Pemasyarakatan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gorontalo, TNI dan Polri merazia barang terlarang serta narkoba yang dirangkaikan dengan tes urine bagi warga binaan kasus narkoba. 

 

(ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/rwa) (hru)

(Adiwinata Solihin/ANTARA FOTO)

