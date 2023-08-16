Petugas menggeledah warga binaan pemasyarakatan (WBP) saat razia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III UPT Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Selasa (15/8/2023).

Petugas gabungan dari Lapas, Divisi Pemasyarakatan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gorontalo, TNI dan Polri merazia barang terlarang serta narkoba yang dirangkaikan dengan tes urine bagi warga binaan kasus narkoba. (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/rwa) (hru)

(Adiwinata Solihin/ANTARA FOTO)