Sejumlah kendaraan roda empat melaju di Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) menuju Gerbang Tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).

PT Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) resmi mengumumkan jadwal kenaikan tarif Tol Jagorawi dan Tol Sedyatmo yang mulai diberlakukan pada 20 Agustus 2023 mulai pukul 00.00 WIB dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan membayar pemakai jalan tol, pengembalian investasi yang kondusif, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan pelayanan.

(ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/rwa) (hru)

(Arif Firmansyah/ANTARA FOTO)