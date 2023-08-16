...

Rencana Kenaikan Tarif Tol Jagorawi yang Mulai Berlaku 20 Agustus 2023

Arif Firmansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 16 Agustus 2023 07:17 WIB
Sejumlah kendaraan roda empat melaju di Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) menuju Gerbang Tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023). 

 

PT Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) resmi mengumumkan jadwal kenaikan tarif Tol Jagorawi dan Tol Sedyatmo yang mulai diberlakukan pada 20 Agustus 2023 mulai pukul 00.00 WIB dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan membayar pemakai jalan tol, pengembalian investasi yang kondusif, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan pelayanan. 

 

(ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/rwa) (hru)

(Arif Firmansyah/ANTARA FOTO)

