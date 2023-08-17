Pengguna jalan berhenti saat mengheningkan cipta untuk menghormati detik-detik proklamasi pada HUT ke-78 Kemerdekaan RI di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Warga dan pengendara pengguna jalan yang melintas di kawasan Bundaran HI berhenti sejenak serta melakukan sikap sempurna untuk mengheningkan cipta dan memberi hormat pada momen detik-detik pembacaan proklamasi dalam memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia pada pukul 10.00 WIB.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)