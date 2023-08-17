...

Sahabat Ganjar Sayangkan Kegiatan Politik Dilaksanakan di Museum Proklamasi

MPI, Jurnalis · Kamis 17 Agustus 2023 17:00 WIB
Juru bicara Sahabat Ganjar Mahatir Muhammad.
Juru bicara Sahabat Ganjar Mahatir Muhammad.
A A A

Relawan Sahabat Ganjar menyayangkan deklarasi dukungan Partai Golkar dan Partai PAN bersama Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto, dilakukan di Museum Proklamasi. Relawan Sahabat Ganjar melalui Juru Bicara, Mahatir Muhammad, meberikan tanggapan atas hal tersebut, pada Rabu (17/8/2023).

 

Mahatir mengatakan bahwa Relawan Sahabat Ganjar menyayangkan dengan kegiatan politik di dalam Museum sudah jelas tidak diperbolehkan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau kepentingan politik tertentu. 

“Kami dari Relawan Sahabat Ganjar menyayangkan dengan deklarasi dukungan Partai PAN, Partai Golkar dengan Gerindra dilakukan di Museum Proklamasi,” kata Mahatir.

 

Menurut Mahatir, seperti yang tertuang pada dalam Dasar Hukum Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2015, Pasal 55 pada Bab 10. 

“Jelas bahwa, dasar hukum PP 66 tahun 2015 tentang Museum adalah khususnya di pasal 55 tentang peran serta setiap orang untuk mesum berbunyi, peran serta setiap orang untuk museum, bahwa masyarakat umum atau adat dilakukan secara sukarela dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi, kelompok, dan atau kepentingan politik tertentu," pungkas Mahatir.

 

Namun Relawan Sahabat Ganjar berharap bahwa setiap element masyarakat dapat menjaga Museum seperti bagaimana mestinya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah. 

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Penguatan Bisnis dan Transformasi Digital Antar Theodorus Ardi Hartoko Raih Penghargaan Nasional 2025

Penguatan Bisnis dan Transformasi Digital Antar Theodorus Ardi Hartoko Raih Penghargaan Nasional 2025

Epy Kusnandar Dimakamkan, Suasana Haru Iringi Prosesi di TPU Jeruk Purut

Epy Kusnandar Dimakamkan, Suasana Haru Iringi Prosesi di TPU Jeruk Purut

Pameran PCS 2025 Menarik Ribuan Pengunjung, Industri Pelapis Kian Melesat

Pameran PCS 2025 Menarik Ribuan Pengunjung, Industri Pelapis Kian Melesat

Melampaui Gelar: 1.989 Wisudawan UPH Siap Berdampak bagi Indonesia

Melampaui Gelar: 1.989 Wisudawan UPH Siap Berdampak bagi Indonesia

Kolaborasi Gobel Group - Muhammadiyah Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkuat Industri Nasional

Kolaborasi Gobel Group - Muhammadiyah Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkuat Industri Nasional

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Abdul Rahman Farisi: Segera Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Abdul Rahman Farisi: Segera Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi

Cari Berita Lain Di Sini