Relawan Sahabat Ganjar menyayangkan deklarasi dukungan Partai Golkar dan Partai PAN bersama Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto, dilakukan di Museum Proklamasi. Relawan Sahabat Ganjar melalui Juru Bicara, Mahatir Muhammad, meberikan tanggapan atas hal tersebut, pada Rabu (17/8/2023).

Mahatir mengatakan bahwa Relawan Sahabat Ganjar menyayangkan dengan kegiatan politik di dalam Museum sudah jelas tidak diperbolehkan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau kepentingan politik tertentu.

“Kami dari Relawan Sahabat Ganjar menyayangkan dengan deklarasi dukungan Partai PAN, Partai Golkar dengan Gerindra dilakukan di Museum Proklamasi,” kata Mahatir.

Menurut Mahatir, seperti yang tertuang pada dalam Dasar Hukum Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2015, Pasal 55 pada Bab 10.

“Jelas bahwa, dasar hukum PP 66 tahun 2015 tentang Museum adalah khususnya di pasal 55 tentang peran serta setiap orang untuk mesum berbunyi, peran serta setiap orang untuk museum, bahwa masyarakat umum atau adat dilakukan secara sukarela dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi, kelompok, dan atau kepentingan politik tertentu," pungkas Mahatir.

Namun Relawan Sahabat Ganjar berharap bahwa setiap element masyarakat dapat menjaga Museum seperti bagaimana mestinya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

