KBRI Abu Dhabi menyelenggaakan upacara peringtan HUT ke-78 RI di gedung baru Kedubes RI di Uni Emirat Arab, Kamis (17/8/2023). Upacara pendera merah putih berjalan lancar berkat dukungan komunitas masyarakat Indonesia serta partisipassi warga Indonesia di UAE, ungkap Dubes RI untuk UAE, Husin Bagis.

Tak hanya upacara, beberapa lomba juga diselenggarakan untuk menambah kemeriahan HUT RI, seperti memancing, tenis meja, badminton yang digelar sejak 25 Juli hingga 12 Agustus.

(Foto: KBRI UAE) (hru)

(MPI)