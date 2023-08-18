...

Peringatan HUT ke-78 RI di Uni Emirat Arab

MPI, Jurnalis · Jum'at 18 Agustus 2023 09:39 WIB
Pelaksnaan upacara peringatan HUT RI.
Pelaksnaan upacara peringatan HUT RI.
Pelaksnaan upacara peringatan HUT RI.
Pelaksnaan upacara peringatan HUT RI.
Pelaksnaan upacara peringatan HUT RI.
A A A

KBRI Abu Dhabi menyelenggaakan upacara peringtan HUT ke-78 RI di gedung baru Kedubes RI di Uni Emirat Arab, Kamis (17/8/2023). Upacara pendera merah putih berjalan lancar berkat dukungan komunitas masyarakat Indonesia serta partisipassi warga Indonesia di UAE, ungkap Dubes RI untuk UAE, Husin Bagis.

 

Tak hanya upacara, beberapa lomba juga diselenggarakan untuk menambah kemeriahan HUT RI, seperti memancing, tenis meja, badminton yang digelar sejak 25 Juli hingga 12 Agustus.

 

(Foto: KBRI UAE) (hru)

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Cari Berita Lain Di Sini