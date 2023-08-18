...

Kebakaran Lahan di Pinggir Jalan Tol Palembang-Inderalaya

Mushaful Imam, Jurnalis · Jum'at 18 Agustus 2023 10:13 WIB
Kebakaran hebat melanda lahan di pinggiran Jalan Tol Palembang-Inderalaya Palindra .
Kebakaran hebat melanda lahan di pinggiran Jalan Tol Palembang-Inderalaya (Palindra) Km 16, dan 17 Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis (17/8/2023).

Kebakaran yang berlagsung malam hari ini hingga dini hari Jumat (18/8/2023) masih belum bisa ditanggulangi. Petugas gabungan BPBD OI, Polresta Palembang, dan  Tol Palindra masih terus melakukan pemadaman.

 

Kapolresta Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono SIK MH tampak berada dilokasi kebakaran memantau kebakaran lahan. Petugas tol melakukan pengaturan arus agar lebih lambat dan berhati hati karena asap kebakaran menyelimuti jalanan. 

(Mushaful Imam)

Cari Berita Lain Di Sini