Seorang Tatung (dukun Tinghoa yang kerasukan arwah leluhur) menestakan lilin ke tangannya saat melakukan riual Ledang Dayak Kalimantan Barat dalam Festival Cheng Ho 2023 di Klenteng Hok Bio, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8/2023). Ritual yang dilakukan tersebut digelar untuk menyambut kedatangan yang mulia Laksamana Cheng Ho di kota itu sekaligus mengenalkan kepada masyarakat tentang akulturasi perpaduan budaya nusantara dengan Tionghoa.

