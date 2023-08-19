...

Ritual Ledang Dayak dalam Festival Cheng Ho 2023

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 19 Agustus 2023 15:01 WIB
Ritual yang dilakukan tersebut digelar untuk menyambut kedatangan yang mulia Laksamana Cheng Ho.
Ritual yang dilakukan tersebut digelar untuk menyambut kedatangan yang mulia Laksamana Cheng Ho.
A A A

Seorang Tatung (dukun Tinghoa yang kerasukan arwah leluhur) menestakan lilin ke tangannya saat melakukan riual Ledang Dayak Kalimantan Barat dalam Festival Cheng Ho 2023 di Klenteng Hok Bio, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8/2023). Ritual yang dilakukan tersebut digelar untuk menyambut kedatangan yang mulia Laksamana Cheng Ho di kota itu sekaligus mengenalkan kepada masyarakat tentang akulturasi perpaduan budaya nusantara dengan Tionghoa. 

 

(ANTARA FOTO/Makna Zaezar/YU) (hru)

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Penguatan Bisnis dan Transformasi Digital Antar Theodorus Ardi Hartoko Raih Penghargaan Nasional 2025

Penguatan Bisnis dan Transformasi Digital Antar Theodorus Ardi Hartoko Raih Penghargaan Nasional 2025

Epy Kusnandar Dimakamkan, Suasana Haru Iringi Prosesi di TPU Jeruk Purut

Epy Kusnandar Dimakamkan, Suasana Haru Iringi Prosesi di TPU Jeruk Purut

Pameran PCS 2025 Menarik Ribuan Pengunjung, Industri Pelapis Kian Melesat

Pameran PCS 2025 Menarik Ribuan Pengunjung, Industri Pelapis Kian Melesat

Melampaui Gelar: 1.989 Wisudawan UPH Siap Berdampak bagi Indonesia

Melampaui Gelar: 1.989 Wisudawan UPH Siap Berdampak bagi Indonesia

Kolaborasi Gobel Group - Muhammadiyah Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkuat Industri Nasional

Kolaborasi Gobel Group - Muhammadiyah Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkuat Industri Nasional

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Abdul Rahman Farisi: Segera Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Abdul Rahman Farisi: Segera Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi

Cari Berita Lain Di Sini