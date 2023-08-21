...

Progres Revitalisasi Halte Transjakarta Karet yang Ditargetkan Beroperasi 29 Agustus

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 21 Agustus 2023 22:00 WIB
Pekerja melalukan aktivitas kontruksi revitalisasi Halte Transjakarta Karet di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta, Senin (21/8/2023). Revitalisasi halte Transjakarta Karet sudah dimulai sejak 31 Mei 2023 dan ditargetkan kembali beroperasi pada 29 Agustus 2023.

 

PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) juga merevitalisasi 9 halte Bus Transjakarta lainnya di ibu kota di antaranya Halte Bundaran Senayan, Halte Slipi Petamburan, Halte Jembatan Baru, Halte Cawang UKI, Halte Pulomas, Halte Pasar Rumput, Halte Pancoran Barat, Halte Grogol 1, dan Halte Grogol 2.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

