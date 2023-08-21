...

OJK Gandeng Kwarnas Pramuka Bangun Generasi Indonesia Menabung

Asprilla Dwi Adha/Antara Foto, Jurnalis · Senin 21 Agustus 2023 09:30 WIB
Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung OJK bekerja sama dengan Kwatir Nasional Kwarnas .
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar kedua kanan memberikan penghargaan kepada peserta KEJAR Award.
Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung OJK bekerja sama dengan Kwatir Nasional Kwarnas .
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kanan) berbincang dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah), dan Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bachtiar Utomo (kiri) saat acara Kreasi Bangkit di Buperta, Cibubur, Jakarta, Minggu (20/8/2023). 

 

Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kwatir Nasional (Kwarnas) menggelar kegiatan KEJAR Prestasi dan Bangun Generasi Kita (KREASI BANGKIT) yang bertemakan Bangun Generasi Indonesia Menabung, Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Indonesia Maju. 

 

