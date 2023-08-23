Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (keempat kanan) berfoto bersama bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo (kelima kanan), budayawan Romo Sindhunata (kedua kanan), pematung Dunadi (ketiga kanan) dan seniman Butet Kertaredjasa (keenam kanan) saat peresmian patung Bung Karno di Omah Petroek , Wonorejo, Hargobinangun, Pakem, Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu (23/8/2023).

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meresmikan patung Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno dengan tinggi sekitar 7 meter yang merupakan karya seniman Dunadi.

(ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/tom) (hru)

(Andreas Fitri Atmoko/ANTARA FOTO)