Selebrasi Pemain Timnas Indonesia U-23 Kalahkan Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23

Dokumentasi PSSI, Jurnalis · Kamis 24 Agustus 2023 22:17 WIB
Timnas Indonesia U-23 menang dengan skor meyakinkan 3-1.
Selebrasi pemain Timnas Indonesia U-23 usai mengalahkan Thailand dalam semi final di Rayong Province Stadium, Thailand, pada Kamis (24/8/2023) malam WIB. Timnas Indonesia U-23 menang dengan skor meyakinkan 3-1, kemenangan ini membawa skuad Garuda Muda melaju kefinal dan akan bertemu Vietnam.

 

Tentunya hasil itu membuat para pemain Timnas Indonesia U-23 terlihat bahagia. Terlebih ada beberapa drama yang terjadi sebelum Piala AFF U-23 2023 berlangsung, seperti sulitnya Shin Tae-yong memanggil pemain karena tidak dilepas klub.

 

Kendati demikian, segala rintangan itu mampu dihadapai pasukan Timnas Indonesia U-23 dengan baik. Meski sempat gagal memulai turnamen dengan manis karena kalah 1-2 dari Malaysia U-23 di laga perdana Grup B, Timnas Indonesia U-23 tetap lolos ke semifinal.

 

Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik usai mengunci kemenangan 1-0 atas Timor Leste U-23. 3 poin dari laga melawan Timor Leste U-23 sudah cukup untuk membuat Garuda Muda menjadi runner-up terbaik di fase grup Piala AFF U-23 2023.

 

(Foto: Dok PSSI) (hru)

(Dokumentasi PSSI)

