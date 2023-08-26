...

TGB Zainul Majdi Hadiri Konsolidasi Pemenangan Ganjar Pranowo

MPI, Jurnalis · Sabtu 26 Agustus 2023 13:13 WIB
Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr. TGB HM Zainul Majdi hadir dalam konsolidasi PDI Perjuangan Jawa Tengah bersama Bacapres Ganjar Pranowo. 

Kehadiran TGB seolah memberikan spirit bagi Ganjar Pranowo. Begitu TGB tiba di panggung, Ganjar langsung melempar senyum. Tampak hadir pula Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. 

 

"Terima kasih atas kedatangannya, Pak TGB, " kata Ganjar, Jumat (25/8/2023) di Stadion Jatidiri, Semarang. 

 

Ucapan Ganjar ini pun disambut dengan senyuman oleh TGB. Sembari memberi jempol pada Ganjar. 

 

"Sama-sama, Mas, " ucap TGB. 

 

Konsolidasi yang digelar oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ini dihadiri puluhan ribu orang. Acara itu bertema Nyalakan Api Semangat Satu Barisan Satu Komando. 

 

Turut membersamai TGB dalam acara ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Syafril Nasution, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Tama S. Langkun, dan Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo Ronny Tanusaputra. Hadir juga Ketua  DPW Partai Perindo Jawa Tengah Mayjen (Purn) Wuryanto.

(MPI)

