Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) RI Angela Tanoesoedibjo (tengah) berfoto bersama para penerima penghargaan Anugerah Desa Wisata 2023 di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Minggu (27/8/2023).

Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 mengangkat tema “A Tribute From Indonesia To The World” ini diikuti 4.573 desa wisata di seluruh Indonesia yang dipilih menjadi 75 desa terbaik dari 5 kategori sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dalam mengembangkan desa wisata yang berkelanjutan, berdaya saing global dan berkelas dunia.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan)

