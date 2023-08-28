...

Kolaborasi Amero Jewellery dan Livette by Liliana Tanoesoedibjo Bakal Tampil di New York Fashion Week 2024

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 28 Agustus 2023 21:57 WIB
Amero Jewellery berkolaborasi dengan Livette by Liliana Tanoesoedibjo siap tampil di New York Fashion Week.
Executive Chairwoman of MNC Group sekaligus desainer Livette, Liliana Tanoesoedibjo (kedua kanan) dan CFO and Marketing Director Amero Jewellery Andrew Surya Wijaya (ketiga kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (28/8/2023).

 

Brand perhiasan emas asal Indonesia, Amero Jewellery berkolaborasi dengan Livette by Liliana Tanoesoedibjo siap tampil di New York Fashion Week Spring Summer 2024 dalam show Indonesia Now.

 

Di show tersebut, kedua brand ternama itu akan menampilkan 10 koleksi busana terbaru dari Livette yang bertemakan “Futuristic Modern Chic” yang dipadukan dengan koleksi perhiasan terbaru dari Lavani Series dari Amero Jewellery.

(Aldhi Chandra Setiawan)

