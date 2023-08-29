Partai Perindo menggelar pelatihan juru bicara (jubir) untuk kader Perindo khususnya kelompok selebritis dan zilenial. Pelatihan ini diharapkan dapat membawa dampak positif untuk menyuarakan perjuangan Perindo.

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo hadir langsung dalam acara yang digelar di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat pada Selasa (29/8) hari ini. Hary pun menyampaikan pentingnya seorang juru bicara (jubir).

“Jubir penting sekali, karena jubir itu kan yang menyampaikan apapun pesan kepada masyarakat, jadi mereka harus siap sebagai jubir,” kata Hary Tanoesoedibjo di Kantor DPP Partai Perindo, Selasa (29/8/2023).

Ketua Umum Partai Perindo -partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu- menekankan agar seorang jubir bisa lebih efektif dalam menyampaikan sesuatu. Sehingga, tambah dia, substansi dari apa yang disampaikan juga bisa langsung diterima oleh lawan bicaranya.

“Betul-betul apa yang disampaikannya itu masuk di siapapun yang diajak bicara baik melaui tv, mainstream, atau melalui sosial media atau direct pertemuan. Jadi itu yang harus betul-betul dipelajari oleh setiap jubir,” tuturnya.

Menurut Hary seorang jubir yang baik akan langsung membawa dampak positif bagi partai besutannya. Terutama dalam memperjuangkan Partai Perindo -yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu-.

“Supaya masyarakat tahu partai Perindo itu partai apa, yang diperjuangkan apa, kelebihannya apa dan itu penting sekali,” tutupnya.

(Aziz Indra)