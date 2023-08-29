Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi (ketiga kiri), Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi (kanan), Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalbar Nur Asyura Anggini Sari (ketiga kanan) memperlihatkan kain tenun khas Kalbar buatan perajin lokal dalam kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) Series#2 di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (29/8/2023).

Kegiatan yang digelar OJK bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang investasi dan memperkuat UMKM Indonesia.

(ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/rwa) (hru)

(Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO)