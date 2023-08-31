Chief Operating Officer of Vision+ Roy Debashis (kiri) dan Deputy Chief Marketing Officer PT Link Net Tbk Santiwati Basuki (kanan) menunjukan berkas kesepakatan kerja sama (MoU) di Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Vision+ menggadeng First Media untuk menghadirkan hiburan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Kerja sama ini akan membuat masyarakat menikmati konten favorit lebih mudah. Chief Operating Officer of Vision+ Roy Debashis mengatakan bahwa kerja sama Vision+ dan First Media akan menghasilkan kualitas tayangan channel, dan konten menarik yang akan menghibur masyarakat.

(Arif Julianto/okezone)