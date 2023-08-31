...

Vision+ Gandeng First Media Hadirkan Hiburan Berkualitas dengan Harga Terjangkau

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 31 Agustus 2023 06:42 WIB
Chief Operating Officer of Vision+ Roy Debashis (kiri) dan Deputy Chief Marketing Officer PT Link Net Tbk Santiwati Basuki (kanan) menunjukan berkas kesepakatan kerja sama (MoU) di Jakarta, Rabu (30/8/2023).

 

Vision+ menggadeng First Media untuk menghadirkan hiburan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Kerja sama ini akan membuat masyarakat menikmati konten favorit lebih mudah. Chief Operating Officer of Vision+ Roy Debashis mengatakan bahwa kerja sama Vision+ dan First Media akan menghasilkan kualitas tayangan channel, dan konten menarik yang akan menghibur masyarakat.

 

(Arif Julianto/okezone)

