Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (atas tengah) menunjuk warga saat akan menyebar apem pada Tradisi Sebaran Apem Yaa Qawiyyu di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, Jumat (1/9/2023). Tradisi sebaran apem Yaa Qawiyyu yang dilakukan setiap tahun sekali pada bulan Sapar pada penanggalan Jawa tersebut telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2016.

(ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/hp) (hru)

(Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO)