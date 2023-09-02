Sebagai bentuk komitmen kuat Peruri dalam rangka memberikan pembinaan untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas, Peruri menyelenggarakan program Peruri Digital Entrepreneur Academy Level 2. Program ini diresmikan oleh Kepala Biro Strategic Corporate Branding & TJSL Peruri, Ratih Sukma Pratiwi pada Kamis, 31 Agustus 2023 di Ballroom Hotel Yello Paskal Bandung dan dihadiri oleh seluruh peserta program yang terdiri dari 25 UMKM.

Program Peruri Digital Entrepreneur Academy Level 2 merupakan program lanjutan dari penyelenggaraan program yang sama yang telah dilaksanakan pada tahun lalu. Jika pada tahun lalu program Peruri Digital Entrepreneur Academy berfokus pada pembinaan dasar seperti pengenalan teknologi dalam bisnis dan pemahaman strategi pemasaran online, pada Level 2 tahun ini program lebih menekankan pada penerapan teknologi digital untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas UMKM agar bisa bersaing di era digitalisasi.

Peruri Digital Entrepreneur Academy Level 2 menerima peserta UMKM dari berbagai bidang di antaranya Craft, Fashion, Kuliner, dan Wellness. Proses pemilihan peserta dilakukan dengan cara kurasi yang ketat sehingga terpilih 25 UMKM yang berhasil untuk mengikuti program ini. Program akan berlangsung selama 3 bulan dengan fokus pada pengoptimalan aspek-aspek digital dalam pengembangan bisnis.

Program inkubasi, pembinaan dan pendampingan UMKM tahun ini juga akan diberikan pemahaman dan pengalaman terhadap produk digital Peruri, yaitu Peruri SHIELD yang memiliki layanan Tanda Tangan Digital (Peruri Sign), Stempel Digital (Peruri Tera) dan Meterai Elektronik (e-Meterai). Produk-produk dalam Peruri SHIELD memang diperuntukkan bagi pelaku UMKM untuk membantu proses administrasi menjadi lebih cepat dan paperless serta mendorong pengelolaan bisnis yang lebih efektif dan efisien. Keterlibatan Peruri SHIELD dalam materi pembinaan dan inkubasi ini menjadi salah satu cara Peruri untuk Menciptakan Nilai Bersama (creating shared value) yang akan memberi dampak positif kembali ke perusahaan.

Saat ini, dunia bisnis semakin dinamis dan teknologi digital menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang ada. Peruri ingin memastikan bahwa UMKM memiliki akses kepada pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk tetap berdaya saing dalam ekonomi digital yang berkembang pesat.

