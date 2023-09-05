UNICEF East Asia & Pacific Regional Ambassador Choi Siwon menyampaikan pidatonya pada hari kedua ASEAN Business Investment Summit (ABIS) 2023 di Jakarta, Senin (4/9/2023).

Dalam pidatonyo Siwon yang lebih dikenal dengan sebutan Mas Agung, mendorong negara-negara Asia Tenggara atau Asean untuk meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan anak. Pernyataan idol asal Korea Selatan itu diungkapkan jelang perhelatan KTT Asean 2023.

