Gaya Siwon Mas Agung Pidato di KTT ASEAN

Media Center KTT ASEAN, Jurnalis · Selasa 05 September 2023 19:07 WIB
Choi Siwon menyampaikan pidatonya pada hari kedua ASEAN Business Investment Summit ABIS .
Choi Siwon menyampaikan pidatonya pada hari kedua ASEAN Business Investment Summit ABIS .
Choi Siwon menyampaikan pidatonya pada hari kedua ASEAN Business Investment Summit ABIS .
UNICEF East Asia & Pacific Regional Ambassador Choi Siwon menyampaikan pidatonya pada hari kedua ASEAN Business Investment Summit (ABIS) 2023 di Jakarta, Senin (4/9/2023). 

 

Dalam pidatonyo Siwon yang lebih dikenal dengan sebutan Mas Agung, mendorong negara-negara Asia Tenggara atau Asean untuk meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan anak. Pernyataan idol asal Korea Selatan itu diungkapkan jelang perhelatan KTT Asean 2023.

 

