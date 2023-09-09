...

Debit Air Bendung Leko Pancing Menurun Akibat Kemarau

Arnas Padda/Antara Foto, Jurnalis · Sabtu 09 September 2023 15:26 WIB
Debit air di Bendung Leko Pancing yang menjadi sumber air baku PDAM Makassar tersebut turun drastis akibat kemarau.
Foto udara suasana Bendung Leko Pancing yang debit airnya menurun drastis di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (9/9/2023).

 

Debit air di Bendung Leko Pancing yang menjadi sumber air baku PDAM Makassar tersebut turun drastis akibat kemarau hingga mencapai 210 sentimeter di bawah mercu limpahan sedangkan normalnya 30-50 sentimeter di atas mercu limpahan sehingga berdampak pada pendistribusian air bersih di beberapa kecamatan di Kota Makassar. 

 

(ANTARA FOTO/Arnas Padda/hp)

(Arnas Padda/Antara Foto)

