Foto udara suasana Bendung Leko Pancing yang debit airnya menurun drastis di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (9/9/2023).

Debit air di Bendung Leko Pancing yang menjadi sumber air baku PDAM Makassar tersebut turun drastis akibat kemarau hingga mencapai 210 sentimeter di bawah mercu limpahan sedangkan normalnya 30-50 sentimeter di atas mercu limpahan sehingga berdampak pada pendistribusian air bersih di beberapa kecamatan di Kota Makassar.

(ANTARA FOTO/Arnas Padda/hp) (hru)

(Arnas Padda/Antara Foto)