Ini Jersey Tim Indonesia untuk Asian Games 2022

M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 09 September 2023 18:03 WIB
Atlet Panahan Diananda Choirunnisa berpose saat peluncuran seragam Ofisial Tim Indonesia.
Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia di Asian Games 2022 Basuki Hadimuljono (kiri) berpose bersama Atlet Panahan Diananda Choirunnisa (kanan) saat peluncuran jersey seragam Ofisial Tim Indonesia untuk Asian Games 2022 di Kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI) di Jakarta, Sabtu (9/9/2023). 

 

Indonesia akan mengirimkan sebanyakl 415 atlet dari 31 cabang olahraga Asian Games 2022 yang menargetkan minimal menempati 12 besar dengan perolehan 12 medali emas. 

 

