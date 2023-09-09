Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia di Asian Games 2022 Basuki Hadimuljono (kiri) berpose bersama Atlet Panahan Diananda Choirunnisa (kanan) saat peluncuran jersey seragam Ofisial Tim Indonesia untuk Asian Games 2022 di Kantor Komite Olimpiade Indonesia (KOI) di Jakarta, Sabtu (9/9/2023).

Indonesia akan mengirimkan sebanyakl 415 atlet dari 31 cabang olahraga Asian Games 2022 yang menargetkan minimal menempati 12 besar dengan perolehan 12 medali emas.

(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/Spt) (hru)

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)