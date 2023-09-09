...

Rakernas GPFI Digelar di Solo Rancang Strategi Usaha Farmasi Indonesia

Maulana Surya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 09 September 2023 12:50 WIB
Rakernas ini digelar untuk rancang strategi transformasi usaha farmasi.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI) Ferry A. Soetikno (kanan) bersama Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa (kedua kanan) dan Plt Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM RI Togi Junice Hutadjulu (kedua kiri) meninjau pameran produk farmasi dan UMKM saat pembukaan Rakernas GPFI tahun 2023 di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (8/9/2023). 

 

Rakernas ini digelar untuk rancang strategi transformasi usaha farmasi agar dapat memajukan usaha farmasi di Indonesia. 

 

(ANTARA FOTO/Maulana Surya/nz) (hru)

(Maulana Surya/ANTARA FOTO)

