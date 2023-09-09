Pesepakbola Timnas Indonesia Marcelino Ferdinan (kanan) berselebrasi bersama Pratama Arhan (kiri) usai berhasil mencetak gol ke gawang Taiwan pada pertandingan grup K kualifikasi Piala Asia U-23 AFC 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (9/9/2023). Timnas Indonesia menang atas Taiwan dengan skor 9-0.

Gol-gol Timnas Indonesia U-23 dicetak oleh Ramadhan Sananta (6’), Rafael Struick (20’), Witan Sulaeman (30’), Ilham Rio Fahmi (40’), Elkan Baggott (55’), Hokky Caraka (78’), Pratama Arhan (84’), dan brace Marselino Ferdinan (3’ dan 57’).

(ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/Spt) (hru)

(Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO)