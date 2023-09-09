...

Timnas Indonesia U-23 Menang 9-0 Atas Taiwan Ditanggal 9 Bulan 9

Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 09 September 2023 22:48 WIB
Timnas Indonesia menang telak atas Taiwan dengan skor 9-0.
Timnas Indonesia menang telak atas Taiwan dengan skor 9-0.
Timnas Indonesia menang telak atas Taiwan dengan skor 9-0.
A A A

Pesepakbola Timnas Indonesia Marcelino Ferdinan (kanan) berselebrasi bersama Pratama Arhan (kiri) usai berhasil mencetak gol ke gawang Taiwan pada pertandingan grup K kualifikasi Piala Asia U-23 AFC 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (9/9/2023). Timnas Indonesia menang atas Taiwan dengan skor 9-0. 

 

Gol-gol Timnas Indonesia U-23 dicetak oleh Ramadhan Sananta (6’), Rafael Struick (20’), Witan Sulaeman (30’), Ilham Rio Fahmi (40’), Elkan Baggott (55’), Hokky Caraka (78’), Pratama Arhan (84’), dan brace Marselino Ferdinan (3’ dan 57’).

 

(ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/Spt)  (hru)

(Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Cari Berita Lain Di Sini