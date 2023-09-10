Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri langsung peresmian Kantor Sekretariat Antonius Valencia Center (AVC). Kantor ini beralamat di Jalan Lorong 101, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Minggu (10/9/2023).

Sebanyak 700 orang masyarakat di wilayah Kecamatan Koja, Kecamatan Cilincing, dan Kecamatan Kelapa Gading di Kota Jakarta Utara mengikuti kegiatan jalan sehat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Ratusan warga tersebut sudah mulai berkumpul sejak Pukul 06.30 WIB di lokasi untuk melakukan kegiatan senam bersama yang diadakan di Kantor Sekretariat Pemenangan Relawan Antonius Valencia Center (AVC).Hadir di lokasi Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo beserta jajaran pengurus Perindo DKI Jakarta dan Perindo Jakarta Utara.

Tampak sejumlah enam gerobak UMKM Partai Perindo sudah berjejer di bawah kolong tol yang berada di depan kantor Sekretariat AVC di Jalan Yos Sudarso yang bersebelahan dengan Jalan Lorong 101.

(Foto: Aziz Indra)

(Aziz Indra)