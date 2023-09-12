...

Polantas Gunakan Teknologi ETLE Drone untuk Menilang Pelanggar Lalu Lintas

Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 12 September 2023 15:31 WIB
Anggota Ditlantas Polda Jawa Tengah mempersiapkan drone saat Operasi Zebra Candi.
Anggota Ditlantas Polda Jawa Tengah menunjukkan pelanggar lalu lintas yang terekam pada alat kontrol drone.
A A A

Anggota Ditlantas Polda Jawa Tengah menunjukkan pelanggar lalu lintas yang terekam pada alat kontrol drone saat Operasi Zebra Candi di Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (12/9/2023). 

Ditlantas Polda Jawa Tengah bersama Satlantas Polres Salatiga melakukan Operasi Zebra Candi dengan menggunakan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) drone sehingga dapat mempermudah dalam menindak pelanggar lalu lintas yang diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. 

 

(ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/tom) (hru)

(Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Wisata Berkuda Jadi Daya Tarik Pengunjung Hutan Pinus Malino

Wisata Berkuda Jadi Daya Tarik Pengunjung Hutan Pinus Malino

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru

Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado

Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado

Kasus Dugaan Akses Ilegal Sekuritas Mandek, Korban Merasa Diabaikan

Kasus Dugaan Akses Ilegal Sekuritas Mandek, Korban Merasa Diabaikan

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Cari Berita Lain Di Sini