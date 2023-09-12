Anggota Ditlantas Polda Jawa Tengah menunjukkan pelanggar lalu lintas yang terekam pada alat kontrol drone saat Operasi Zebra Candi di Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (12/9/2023).

Ditlantas Polda Jawa Tengah bersama Satlantas Polres Salatiga melakukan Operasi Zebra Candi dengan menggunakan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) drone sehingga dapat mempermudah dalam menindak pelanggar lalu lintas yang diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/tom) (hru)

(Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO)