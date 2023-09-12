Timnas Indonesia U-23 dipastikan lolos ke Piala Asia U-23 usai mengalahkan Timnas U-23 Turkmenistan di Stadion Manahan, Solo, Selasa (12/9/2023). Timnas Indonesia U-23 menang dengan skor 2-0.

Gol kemenangan Timnas Indonesia U-23 dicetak Ivar Jenner pada menit keenam dan Pratama Arhan di pengujung babak kedua.

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U-23 finis sebagai pemuncak klasemen Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Hasil ini terhitung istimewa. Sebab, ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23.

