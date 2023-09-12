...

Kalahkan Timnas U-23 Turkmenistan, Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia

Dokumentasi PSSI, Jurnalis · Selasa 12 September 2023 21:14 WIB
Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U-23 finis sebagai pemuncak klasemen Grup K.
Timnas Indonesia U-23 dipastikan lolos ke Piala Asia U-23 usai mengalahkan Timnas U-23 Turkmenistan di Stadion Manahan, Solo, Selasa (12/9/2023). Timnas Indonesia U-23 menang dengan skor 2-0.

 

Gol kemenangan Timnas Indonesia U-23 dicetak Ivar Jenner pada menit keenam dan Pratama Arhan di pengujung babak kedua. 

 

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U-23 finis sebagai pemuncak klasemen Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

 

Hasil ini terhitung istimewa. Sebab, ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23.

 

(Foto: PSSI) (hru)

(Dokumentasi PSSI)

