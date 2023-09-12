...

Cetak Sejarah, Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23 untuk Pertama Kalinya

Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 12 September 2023 22:25 WIB
Pesepakbola Timnas Indonesia Marselino Ferdinan kanan berebut bola dengan Pesepakbola Turkmenistan Rahman Myratberdiyev.
Pesepakbola Timnas Indonesia Ivar Jennerberselebrasi bersama rekannya usai mencetak gol.
Pesepakbola Timnas Indonesia Ivar Jenner (atas) berselebrasi bersama rekannya usai berhasil mencetak gol ke gawang Turkmenistan pada pertandingan grup K kualifikasi Piala Asia U-23 AFC 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (12/9/2023). Timnas Indonesia U-23 menang atas Turkmenistan dengan skor 2-0 dan memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U-23 Qatar 2024. 

 

Hasil ini terhitung istimewa. Sebab, ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23.

 

(ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/hp) (hru)

(Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO)

