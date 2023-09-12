Pesepakbola Timnas Indonesia Ivar Jenner (atas) berselebrasi bersama rekannya usai berhasil mencetak gol ke gawang Turkmenistan pada pertandingan grup K kualifikasi Piala Asia U-23 AFC 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (12/9/2023). Timnas Indonesia U-23 menang atas Turkmenistan dengan skor 2-0 dan memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U-23 Qatar 2024.

Hasil ini terhitung istimewa. Sebab, ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23.

(ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/hp) (hru)

(Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO)