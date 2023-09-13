Sejumlah warga mengusung tumpeng Jongko saat tradisi Saparan di kawasan lereng Gunung Andhong Dusun Mantran Wetan, Giri Rejo, Ngablak, Magelang, Jateng, Rabu (13/9/2023).

Setiap hari Rabu Pahing bulan Sapar penanggalan Jawa, warga setempat melaksanakan tradisi Saparan atau Merti dusun sebagai wujud syukur kepada Tuhan YME sekaligus mendoakan keselamatan serta kedamaian bangsa Indonesia agar tetap rukun dalam persatuan menghadapi Pemilu serentak dan Pilpres 2024 mendatang.

(ANTARA FOTO/Anis Efizudin/nz) (hru)

(Anis Efizudin/ANTARA FOTO)