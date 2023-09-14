Jenama Amero Jewellery berkolaborasi dengan Livette by Liliana Tanoesoedibjo menciptakan koleksi bernuansa feminin futuristik untuk New York Fashion Week Spring/Summer 2024.

Sebanyak 10 looks dihadirkan di runway Indonesia Now pada NYFW, Rabu (13/9/2023), pukul 22.00 WIB. Semua koleksi busana menonjolkan keanggunan wanita, terlebih perhiasan yang dikenakan memaksimalkan tema yang diangkat yaitu 'Futuristik Modern and Chic'.

Istimewanya, busana AMERO Jewellery X Livette by Liliana Tanoesoedibjo ini terbuat dari tenun sulam bulu dengan tekstur timbul yang dibuat langsung oleh pengrajin lokal di Desa Troso, Jepara, Jawa Tengah.

(Foto: MPI/launchmetrics) (hru)

